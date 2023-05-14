الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في «نابلس».. ويحاصر منزلا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، البلدة القديمة في مدينة نابلس من عدة محاور، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، ودوت صافرات إنذار بالبلدة القديمة.

قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البلدة القديمة

وذكر شهود عيان في مُحافظة نابلس أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا في البلدة القديمة، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إصابة واحدة على الأقل بالاختناق بالغاز المسيل للدموع إلى المُستشفى الوطني.

وأعلنت الإدارة التعيمية في «نابلس» تأجيل الدوام في المدارس في مُحيط البلدة القديمة حتى الساعة التاسعة.