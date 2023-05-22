كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية في بعض الأماكن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضبط حركة السيارات في الشوارع.

زحام مروري

وشهد «محور كورنيش النيل، محور 26 يوليو، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، شارع الهرم، والطريق الدائري»، بمحافظة الجيزة زحاما مروريا، فضلا عن زحام بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، بينها شارعي فيصل والهرم، وكوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، و15 مايو، والجلاء، وميادين الجيزة، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث، والبحر الأعظم، والكورنيش.

كما شهد محور صفط اللبن باتجاه مناطق الجيزة، ومحاور «الأوتوستراد، صلاح سالم، ونفقي العروبة والأزهر»، زحاما مروريا، تزامنا مع انتظام حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية، والساحلية، وطريق الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية.

كثافات مرورية

وتباطأت حركة السيارات على طريق الإسكندرية الزراعي باتجاه العاصمة، وكذا تقاطع الطريق الدائري بسبب أعمال الإنشاءات، وظهر تكدسا أعلى الطريق الدائري باتجاه شرق القاهرة، ووجود كثافات مرورية أيضا بمناطق شرق القاهرة وطريق المحور، وأكتوبر، والمريوطية أعلى الطريق الدائري.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وقدمت العديد من النصائح لقائدي المركبات لضمان سلامتهم والوصول إلى مقصدهم آمنين، وجاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومتر.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لضمان عدم فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل قيادتها.