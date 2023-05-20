تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطريق الدائري.. بيانات كاملة للمخالفين

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، تفاصيل منظومة النقل الذكي على الطريق، موضحًا أنه جاري العمل على المنظومة والتي تشمل كاميرات مراقبة مُعلقة على «بواكي معدنية» وأعمدة لتحديد سرعة السيارات وبياناتها والموتور والشاسيه.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن منظومة النقل الذكي تشمل المرحلتين من الطريق الدائري الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنها ترصد عدد المركبات التي تسير على الطريق الدائري وسرعاتها وبياناتها وفي حالة تجازها للسرعات المحددة يتم تسجيل المخالفة بشكل إلكتروني.

مزايا تطبيق منظومة النقل الذكي

ونوه مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، إلى أن تركي بالمنظومة يتم وفق المعايير الدقيقة، لضمان أعلى معدلات السلامة والأمان على الطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مشروع النقل الذكي، وما يتم على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، وطريق القاهرة – القطامية العين السخنة.

الانتهاء من عمل الأتوبيس الترددي نهاية العام

وأوضح أن مشروع تطوير الطريق الدائري يتم على أساس مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري العمل في المرحلة الثانية، لتخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من منظومة الأتوبيس الترددي أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الذكي الصديق للبيئة بنهاية العام الجاري.

طرق تشهد تطبيق منظومة النقل الذكي

- طريق شبرا بنها الحر.

- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

- طريق «القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد».

- طريق «القاهرة – القطامية العين السخنة».

- طريق «القاهرة - السويس الصحراوي».

- الطريق الدائري الإقليمي.

- القاهرة الإسكندرية الصحراوي.