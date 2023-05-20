مشاجرة بين أصحاب محال مجوهرات في أكتوبر بسبب تخفيض أحدهم الأسعار

أصيب شخصان من أصحاب محال المجوهرات في مشاجرة بينهما بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب بيع طرف منهما بأسعار مخفضة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بمول بدائرة القسم.

انتقال المباحث لمكان الحادث

على الفور انتقل المقدم أحمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين طرفين، طرف أول صاحب محل مجوهرات بالمول، مدير المحل 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طرف ثان صاحب محل مجوهرات 35 سنة، مدير المحل 36 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر، وأحدث إصابتهما بسبب قيام الطرف الثاني بالبيع بأسعار مخفضة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.