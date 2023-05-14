كثافات مرورية متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة والطرق الواصلة بينهما، حالة من التكدس المروري، وسط استنفار أمني من رجال الإدارة العامة للمرور للتسهيل على قائدي المركبات حركتهم.

تكدسات مرورية متحركة

وتشهد الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة حالة من الكثافات المرورية المتحركة، بداية من كوبري أكتوبر، كوبري الجامعة، الطريق الدائري، محور كورنيش النيل، محور الأوتوستراد، وطريق الحرية.

وزادت الكثافات على محور صفط اللبن المتجه إلى منطقة الجيزة ومحاور الأوتوستراد، ونفق الأزهر والعروبة ومنطقة صلاح سالم.

ازدحام مروري

كما تشهد الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، ازدحاما مروريا، خاصة في كوبري الجلاء، شارع فيصل الهرم، وصولا إلى محطة البحوث، شارع البحر الأعظم، و15 مايو.

ويتواجد رجال الإدارة العامة للمرور بكثافة بكل الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة للتيسير على المواطنين حركتهم.

نصائح للسائقين

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين، توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وقدمت العديد من النصائح للوصول إلى مقصدهم آمنين، وجاءت كالتالي:

- القيادة بسرعات محدودة من 40 إلى 50 مترا بسرعة 100 كيلو.

- ترك مسافة آمنة بين السيارة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، والالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدن فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل حتى لا يؤدي ذلك إلى انزلاق السيارة في أي اتجاه.

- التأكد من حالة السيارة قبل السير بها، وتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة.