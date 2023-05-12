«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني والدعم السريع يوقعان على اتفاق مبادئ

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصادر سودانية إن الجيش السوداني والدعم السريع وقعا على اتفاقية مبادئ خلال مفاوضات جدة.

هذا وتسعى الدولة المصرية للوصول إلى حل للأزمة السودانية بتشجيع جميع الأطراف على التوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني، والتعامل بصورة إيجابية مع جميع جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، لتجنيب السودان نتائج كارثية لهذا الصراع الذي يُهدّد استقراره ويدمّر مقدرات شعبه.

وشرعت القاهرة في إجراء الكثير من الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع الأطراف الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي.