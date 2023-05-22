محمد سلماوي: الثقافة جزء أساسي من مكونات الهوية الوطنية

قال الكاتب محمد سلماوي، إنّ الهوية الوطنية نتاج لظروف كثيرة محيطة بالمواطن، أهمها وفي القلب منها نوع الثقافة الموجودة في الوطن، مضيفا «لكي نحقق تكامل الهوية الوطنية التي نسعى إليها يجب أن نبدأ بالثقافة».

سلماوي: الثقافة لا تقتصر على الأنشطة الثقافية

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «كلمتي في الحوار الوطني ركزت على أن الثقافة لا تقتصر على الأنشطة الثقافية مثل المسرح والسينما، فيجب أن تكون هناك رؤية توجه تلك الأنشطة، وأن تكون لهذه الرؤية مقومات».

المسألة تتعدى وضع سياسة ثقافية

وتابع الكاتب محمد سلماوي: «المسألة تتعدى وضع سياسة ثقافية لوزارة الثقافة إلى وضع استراتيجية ثقافية عامة تعبر عن الرؤية، ولكي نحقق هذه الرؤية يجب أن تخدم الاستراتيجية عدة مؤسسات وأجهزة في الدولة وليست وزارة الثقافة فقط، فهناك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فلا يمكن أن الطالب يتعرض لمؤثرات ثقافية معينة من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة وفي نفس الوقت يتعرض لمؤثرات ثفقافية متناقضة في المدرسة».