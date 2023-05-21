المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل في المستقبل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء صنف المقترحات المقدمة للحوار لـ113 قضية مقسمة على 19 لجنة.

فوزي: توازن كامل بتشكيل اللجان الخاصة بالحوار الوطني

وتابع «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك توازنا كاملا في تشكيل اللجان الخاصة بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك قواعد ضابطة للحوار وضعت منذ البداية مثل احترام الدستور، وعدم المقاطعة، واستخدام اللغة الراقية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي يجرى الآن مختلف عن الحوارات الوطنية التي حدثت في الفترة الماضية، فالحوار الحالي هدفه المستقبل، بينما الحوارات الماضية كانت خاصة بقضية معينة، مشيرًا إلى أن الحوار الحالي حرص على مشاركة جميع القوى السياسية، ورغم ذلك لم تحدث اعتراضات أو اختلافات حادة، وهذا بسبب التحضير الجيد للحوار خلال العام الماضي.

تعاون كامل لإنجاح الحوار

وأضاف أن الحوار الوطني الحالي يعكس الإرادة السياسية الصادقة والداعمة لهذا الحوار، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كاملا مع الدولة لنجاح الحوار الوطني، إذ يوجد ممثلون للحكومة في اللجان المختلفة.