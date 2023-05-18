محمد سلماوي: هدفنا وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة

أكد الأديب والكاتب الصحفي محمد سلماوي، أن الحوار الوطني يواجه مشكلة ضيق الوقت ما يفرض على المشاركين الاجتهاد في التفكير والمناقشة حتى نخرج بما نريده ونرفعه للقيادة السياسية.

وأكد خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الهدف من جلسة اليوم هو وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وطالب جميع المشاركين في جلسة اليوم، بالحديث الذي يصب في وضع الإطار والأبعاد والأهداف للاستراتيجية الجديدة، موضحا أننا جميعا نعلم أن مصر بلد ثقافي، وجميعنا نعلم ما أصابها من عطن، خلال العقود الماضية، ولكن كيف نوظف جميع ما سنصل إليه، في الاستراتيجية الجديدة، ونحن مؤهلين كجماعة ثقافية وصحفية ونخبة، في أن نضع هذه الاستراتيجية التي تتخطى معرفة الهوية لأننا جميعا نعلم هويتنا، ولكن لابد أن نحدد السياسة الثقافية.

وأضاف: «نحن بصدد استراتيجية جديدة تتخطى وزارة الثقافة لتضم عدة وزارات عديدة بينها الأوقاف والشباب، والقائمين على الإعلام وغيرهم، بالإضافة إلى تشكيل الوعي والوجدان المصري، ويجب أن نهتم بذلك، ويجب إدراك أننا نضع استراتيجية سنسير عليها جميعا».

وانطلقت أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ويستكمل الحوار الوطني اليوم طريقه نحو الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.