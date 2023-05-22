ضبط كمية كبيرة من السولار بحوزة مسئول عن مركز لزيوت السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات، بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المركز على 600 لتر سولار مُدعم.

بمواجهته اعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيه بالبيع في السوق السوداء بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها شن حملات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير لمواصلة خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن تحرير 222 مخالفة، أمس، للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.