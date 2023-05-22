عضو «تنسيقية الأحزاب»: مساحة الاتفاق أكبر من الاختلاف في الحوار الوطني

قال المهندس أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حزب «الإصلاح والنهضة»، إنه حضر جلسات الحوار الوطني منذ الأسبوع الأول، ويرى أن هناك تطورا كبيرا على مستوى النضج في الحالة الحوارية بشكل عام.

أهمية الأحزاب السياسية كمؤسسات فاعلة

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «منذ بداية جلسة الأمس ونحن نتحدث عن التوافقات، والمساحة المشتركة كانت أكبر كثيرا من مساحة الاختلاف، وأجمعنا على أهمية الأحزاب السياسية وأهمية دورها كمؤسسات فاعلة في التنمية السياسية ودورها كوسيط بين الدولة ورجل الشارع، ودورها كحواضن للشباب في ممارسة النشاط العام والعملية السياسية».

هناك اختلاف حول قانون الأحزاب

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «هناك اختلاف حول قانون الأحزاب، وهل نحن في حاجة إلى قانون جديد او تعديلات على القانون القائم، ونرى أن قانون سنة 77 وتعديلاته حتى دستور 2014 فرّغت القانون من مضمونه وجعلته بلا فلسفة متكاملة وغير متسق مع النظام السياسي التعددي المطروح في دستور 2014».