رئيس «الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني أحداثا حراكا كبيرا في الشارع المصري

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إنّ بداية الأسبوع الثاني للحوار الوطني اليوم الأحد شهدت نقلة كبيرة، والتطور كبير على مستوى الحالة السياسية في مصر، بعدما أحدث الحوار الوطني حراكا كبيرا، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية خلال إبريل من العام الماضي.

وأضاف «عبدالعزيز» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الحوار الوطني أحدث انطلاقا في التنمية السياسية: «منذ اللحظة الأولى في الحوار الوطني، فإن هناك آراء مختلفة يُعبر عنها وهو ما منح اطمئنانا كبيرا جدا لبداية الحوار».

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر: «عندما اشتبكنا بالحوار الوطني بدأنا نتعلم إدارة الحوار بأوقات محددة وموضوعات مختلفة وثقافة الحوار وتقديم الأوراق والتوصيات المحددة وإحداث التوافق والخروج بمخرجات تتبلور وهو ما ظهر بشكل قوي جدا في جلسة التمثيل النيابي».