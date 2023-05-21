«مستقبل وطن»: مناقشات الحوار الوطني تعبر عن الثقة المتبادلة بين القوى السياسية

وجّه عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب دعوته للحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني يتسم بالتشاركية بين كل الأطياف السياسية، إذ تجتمع لأول مرة في تاريخ مصر بهذا الحجم لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري.

مناقشة موضوعات مهمة للمجتمع المصري

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «اليوم تمت مناقشة موضوعين يهمان المجتمع المصري، وعلى مدار أسبوعين تتم مناقشة قضايا في المحاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، إذ لم يحصل المحور السياسي على الاهتمام الأكبر، لكن إدارة الحوار الوطني حرصت على مناقشات المحاور الثلاثة بالتوازي».

المحور السياسي شهد اليوم زخما كبيرا في لجنتي الأحزاب والإدارة المحلية

وتابع عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: «المحور السياسي شهد اليوم زخما كبيرا في لجنتي الأحزاب والإدارة المحلية، وهو ما يدل على النضج الذي وصل إليه المجتمع السياسي، والثقة المتبادلة بين كل أطياف المجتمع السياسي وبين المجتمع السياسي ومجلس الأمناء».