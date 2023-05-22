«زراعة شمال سيناء»: مد المزارعين بتقاوي البطيخ الصيفي المناسبة للمحافظة

أوضح المهندس عاطف مطر وكيل وزارة مديرية الزراعة بشمال سيناء، في بيان له، أنه جرى مد المزارعين في القرى بأنواع عديدة من التقاوي، التي تتماشى مع طبيعة الأرض والمناخ بقرى المحافظة، التي تم التعارف عليها من قبل كبار المزارعين، موضحًا أنّ غالبية الأنواع الزراعية أثبتت نجاحها في صحراء سيناء بأقل التكاليف، منها البطيخ والخوخ والزيتون الفنزويلي.

وقال أحمد أبو زياد، أحد المزارعين بجنوب الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إنّ عملية زراعة البطيخ الصيفي غير مكلفة، خصوصًا أنه يُزرع على مياه المطر في أعقاب فصل الشتاء، ويكون النضوج في بداية شهر الصيف، وتستغرق عملية الزراعة نحو 3 شهور.

وأوضح أحمد سواركة من منطقة الظهير، لـ«الوطن»، أنّ عملية زراعة البطيخ الصيفي تجري عن طريق «بواديد»، وهي مجريات لوضع التقاوي في الأرض على خط متوازي، بين الشتلة والأخرى بنحو متر لضمان إنتاج أكبر كمية من البطيخ، وتكون عملية حرث الأرض أما بأدوات الزراعة البسيطة أو من خلال الحرث بالجرار الزراعي، وتم تسويتها بأيدي عاملة.

البطيخ البلدي يُروى بماء المطر

وقال سليمان أبو يوسف، أحد تجار الفاكهة في العريش، لـ«الوطن»، إنّ البطيخ البلدي الصيفي عليه إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ يُروى بمياه المطر، ويستمر في الأرض حتى بداية الصيف، وطعمه لذيذًا ولا يُرش بالمبيدات الحشرية أو إضافة أي أنواع من الأدوية إليه في أثناء عملية النضوج والزراعة.

سعر الكيلو 8 جنيهات

وأضاف سالم ارميلات، أحد التجار، أنّ وزن البطيخة يتراوح بين كيلو و4 كيلوات فقط، وسعرها ثابتًا بـ8 جنيهات للكيلو الواحد، والبطيخ البلدي له زبائنه الذين يبحثون عنه، وينتظرونه من العام للعام.