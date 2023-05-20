«أزهرية شمال سيناء»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية للامتحانات بمعاهد إدارة الشيخ زويد التعليمية، يرافقه محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير الامتحانات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولجنة القراءات بمعهد بنين العريش الجديد.

وكانت بدأت اليوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، حيث قامت لجان المتابعات اليومية لمتابعة الامتحانات وانتظام العمل بكافة اللجان الامتحانية وذلك حرصا من قيادات المنطقة على المصلحة العامة للطلاب الممتحنين من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أكد محمد عبد العظيم، انتظام الامتحانات وتواجد كافة أعضاء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة الطلاب.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الفقه، واللغة العربية والنحو والصرف بدون وجود شكاوى.

الامتحانات تسير بشكل منتظم دون عوائق

وتابع «عبدالعظيم» أن الامتحانات تسير بشكل منظم وميسر دون أى شكوى وأن الهدوء يسيطر على الامتحانات.