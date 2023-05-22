«الزراعة»: الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا خلال 6 أيام

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 مايو حتى 18 مايو.

الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف من الذرة والصويا

أضاف أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار، وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30 مليون دولار، وأيضا إضافات إعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو الحالي بلغ 5 ملايين طن، منها 3.7 مليون طن ذرة، و1.3 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني المصرية، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.