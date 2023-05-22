رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الزراعة»: الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا خلال 6 أيام

كتب:

محمد أبو عمرة
10:07 ص | الإثنين 22 مايو 2023
أعلاف دواجن

أعلاف دواجن

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 مايو حتى 18 مايو. 

الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف من الذرة والصويا 

أضاف أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار، وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة 30 مليون دولار، وأيضا إضافات إعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو الحالي بلغ 5 ملايين طن، منها 3.7 مليون طن ذرة، و1.3 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني المصرية، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

اقرأ المزيد:

«الزراعة» تكشف تفاصيل الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف من المواني (فيديو)

تموين كفر الشيخ: ضبطنا 140 طن قمح داخل مصانع أعلاف والحملات مستمرة

«الزراعة» تعلن الإفراج عن أكبر شحنة أعلاف دفعة واحدة من الذرة والصويا

حوادث 24 ساعة: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي.. وضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر

«الداخلية»: ضبط 59 طن أعلاف غير صالحة للاستخدام في حملة مكبرة بكفر الشيخ
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.