مهرجان البطيخ يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. ترفيه وحفلات غنائية (صور)

جذب مهرجان البطيخ عددا كبيرا من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة، حيث انتشرت لافتات مكتوب عليها «مهرجان البطيخ يرحب بكم»، وذلك بلغات أجنبية على الشواطئ، مما أثار انتباه السياح الذين أقبلوا للمشاركة في المهرجان تزامنا مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة.

مهرجان البطيخ يرحب بكم

ونظم عدد من الفنادق السياحية مهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة لجذب السياح، وعلقت لافتات مكتوب عليها «مهرجان البطيخ يرحب بكم» بعدد من اللغات الأجنبية.

مهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة

وكشف مصطفى حفناوي، شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية، أنه تم استخدام كميات كبيرة تقرب من 2 طن خلال مهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة، بمشاركة 15 شيف.

وذكر لـ«الوطن»، أنه تم عمل أشكال مختلفة ونحت على البطيخ، إضافة إلى عصائر البطيخ وسط تفاعل جميع السائحين من المصريين والأجانب.

برامج ترفيهية

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى مشاركة الآلاف من السياح في مهرجان البطيخ وسط سعادة وتفاعل على أنغام الموسيقى، وشهد المهرجان فقرات موسيقية متنوعة وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يعد وسيلة للترويج السياحي على شواطئ الغردقة.