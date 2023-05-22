«السياحة»: افتتاح الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن في متحف الحضارة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استضاف فاعليات افتتاح الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن «Empower Her Art Forum»، والذي تستمر فعالياته حتى 24 من شهر مايو الجاري.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى أن فاعليات الملتقى تقام تحت رعاية وزارات السياحة والآثار والثقافة، والبيئة، والهجرة، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع مجموعة من الهيئات، والمنظمات المحلية والدولية.

متحف الحضارة مؤسسة تعليمية ومنارة ثقافية ومجتمعية

ومن جهته قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة المصرية، إن إدارة الملتقى اختارت المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لاستضافة الفعاليات في نسخته الأولى، وذلك لما يمثله المتحف كمؤسسة تعليمية ومنارة ثقافية ومجتمعية وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والأثري والارتقاء بالذوق الفني، وتعريف الجمهور بمختلف أنواع الفنون ولاسيما الفن التشكيلي الذي يمثل جزءً من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة.

الفن التشكيلي يمثل جزءً من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة

وأكد غنيم، أن مشاركة المتحف في هذا الملتقى تعتبر صورة مكملة لدوره الفعال، خاصة وأن الفن التشكيلي يمثل جزءً من الحضارة المعاصرة وامتدادا للحضارة القديمة، وأن الملتقى ليس فقط لعرض الأعمال الفنية فحسب، بل له بُعد تعليمي واقتصادي من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات التي تحتضنها أروقة المتحف والتي تستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على دور الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لجمع الفنانين الدوليين والمصريين وبناء جسور الصداقة والتفاهم بين الدول من خلال الفن، ودعم الفنانات المحترفات في مصر وحول العالم من خلال أعمالهم، وتمكين ودعم المرآة ذات الإعاقة والمكفوفات من خلال عرض مجموعة من لوحات برايل، واللوحات المجسمة التي تتيح الفرصة للمكفوفات الاستمتاع بالفن التشكيلي والتفاعل مع اللوحات.

ولفت أيضا إلى أن الملتقي يهدف أيضا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة المصرية، ومحور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي تسعى للقضاء على كافة أشكال وأنواع العنف ضد المرأة وتحقيق الحماية الاجتماعية، ودعم النساء ذوات الإعاقة لتحقيق المساواة والمشاركة الاجتماعية الكافية لتحقيق ذواتهن في العمل وضمان المساواة في توافر الموارد الاقتصادية.

وأكد أن الملتقى يتضمن عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة بمشاركة 105 فنانين من 35 دولة من مختلف دول العالم لتضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفن المستدام و Installation و NFTs، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش عمل، والحلقات النقاشية، والمحاضرات التعليمية، وإنشاء منصة رائدة لسماع أصوات النساء، وإطلاق الموقع الإلكتروني Artestialعلى شبكات التواصل الاجتماعي خلال انعقاد الملتقى لربط كافة الفنانين من مختلف دول العالم لعرض لوحاتهم والتحدث عن تمكين المرأة وحقوقها

حضر فعاليات افتتاح الملتقى كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذة شيرين بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ل (Empower Her Art Forum)، وكريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكانديدو كريس والمستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة ، ودافيدى سكالمانى مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وممثلين للمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وسفراء كل من قبرص والنرويج وبلجيكا وإستونيا وتركيا وعدد من الشخصيات العامة والفنانين المصريين والدوليين من بينهم الفنانة النحاتة الفرنسية العالمية كاميل كلوديل، والفنانة المصرية زينب السجينى، بالإضافة إلى عدد من المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الدوليين والعرب المتخصصين في الفن.