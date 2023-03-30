يبدأ تطبيقها أول نوفمبر.. تعرف على أسعار دخول متحف الحضارة بالفسطاط

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة قرر بجلسته رقم 16 زيادة أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين والعرب بداية من 1 نوفمبر المقبل وذلك في إطار سعي إدارة المتحف لزيادة موارده المالية.

أسعار دخول المتحف القومي للحضارة بداية من نوفمبر المقبل

وأضاف غنيم، خلال الخطاب الذي أرسله إلى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار تذاكر متحف الحضارة للمصريين والأجانب والعرب بداية من 1 نوفمبر المقبل ستكون على النحو التالي:

- 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه) للزائر الأجنبي والعربي.

-250 جنيها (مئتان وخمسون جنيه) للطالب الأجنبي والعربي.

-80 جنيها (فقط ثمانون جنيها) للزائر المصري.

-40 جنيها (فقط أربعون جنيها) للطالب المصري.

«الأعلى للآثار» يقرر زيادة بعض المواقع الأثرية والمتاحف بداية من 1 ديسمبر

ومن جهته، أكد المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، أنه تقرر تطبيق زيادة على أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة قبيل تطبيقها حتى تستطيع شركات السياحة والفنادق إعلام السياح بالأسعار الجديدة قبل تطبيقها.