سفارة سلوفينيا بالقاهرة تنظم معرض «عودة الإلهة إيزيس» في متحف الحضارة

افتتحت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، معرض «عودة الإلهة إيزيس» من أعمال النحات السلوفيني بوشتيان كافتشيتش، وذلك في المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي للمتحف، والذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 12 مايو.

وخلال الافتتاح، ألقى سفير سلوفينيا ساشو بودليسينك كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون الثقافي والعلاقات التاريخية بين البلدين.

قصة «عودة الإلهة إيزيس»

وأشار بيان صادر عن سفارة سلوفينيا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أن قصة «عودة الإلهة إيزيس» هي واجهة فنية، وفي العرض الفني متعدد الألوان عرضت خامات مختلفة مصنوعة من (البرونز- الأحجار) من خلال الفنان بوشتيان كافتشيتش، ولكل منها جوهرها الأنثوى ومع اسم لاتينى يعنى عن شخصيتها.

حضر الحفل عدد من السفراء منهم سفير: «سنغافورة، بلغاريا، بنما، إيطاليا، ليتوانيا، صربيا، قبرص، سلوفاكيا، فنلندا، التشيك، مالطا، إسبانيا، النرويج، بريطانيا».

كما حضر كل من، السفير صلاح عبد الصادق-مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار الثقافي في سفارة إسبانيا، والمستشار الثقافي في سفارة ألمانيا.