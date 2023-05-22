الحبس سنة لموظف اختلس أموالا من جهة عمله في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مسئول خزينة بإحدى الشركات، بالحبس سنة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طه.

اختلاس من جهة عمله

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، بصفته من العاملين بإحدى الشركات مسئول خزينة، اختلس أموالاً وجدت في حيازته قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه وواحد وثمانون قرش مسلمة إليه بسبب وظيفته کمسئول حزينة للشركة، فاحتبسهم لنفسه بنية تملكهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة، لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.