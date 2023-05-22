الحبس سنة للمتهم بسرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الاثنين، عاطلا؛ لإدانته بسرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن لمدة عام وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة بطاريات السيارات

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهم «له معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بسرقة بطاريات السيارات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بالقبض على المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم وبحوزته بطارية سيارة، وتحرر المحضر اللازم.

وبعمل التحريات ومناقشته عن مصدر الحصول على بطارية السيارة، اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب «الضغط على الكابود»، وأنه يزاول نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود».

كما اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية ميكانيكى. جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.