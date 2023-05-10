6 أسواق نصف جملة بالقاهرة: مدينة نصر والمقطم ومصر الجديدة.. وحصر أراضي «الجيزة»

تعمل محافظتا القاهرة والجيزة وفق توجيهات الدولة على توفير مساحات لإنشاء معارض وأسواق نصف الجملة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة بهدف ضبط الأسعار ويأتى ذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.

وبحسب جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً، فهناك 6 أسواق رئيسية جديدة جارٍ إنشاؤها لخدمة المواطنين، ستشمل أسواق «أحمد فخرى وحسن المأمون والأمل» فى مدينة نصر، كذلك «المقطم، وأسواق عمار بن ياسر، وسوق المقطم» بمحور عبدالمجيد محمود، فضلاً عن سوق نادى الشمس بمصر الجديدة، كذلك من المقرر افتتاح تلك الأسواق قريباً لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

ومن الأسواق الجارى إقامتها سوق أحمد فخرى الذى يمتد على مساحة 2.64 فدان لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتستهدف إقامة الأسواق نصف الجملة الحفاظ على استقرار أسعار السلع.

نائب محافظ القاهرة: الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات وضبط الأسعار من خلال أسواق نصف الجملة

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، إن الدولة تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وضبط الأسعار من خلال الأسواق نصف الجملة الجارى إقامتها بعدد من الأحياء لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك فى ظل توجيهات ومتابعة القيادة السياسية لهذا الملف.

بدوره، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه يتم حصر قطع الأرضى غير المستغلة بمراكز وأحياء مدن المحافظة لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض بالمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية واستخدام قطع الأراضى الصالحة كأسواق دائمة ونصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.

وأشار «راشد» إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإجراء معاينات للقطع التى سيتم تحديدها لإقامة الأسواق للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ من حيث توافر المرافق بها ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها وأيضاً توافر أماكن انتظار سيارات ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.

وقال «راشد» إن المحافظة تستهدف فى خطة عملها تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء المراكز والأحياء من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتابع قائلاً إن اهتمام المحافظة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة فضلاً عن توفير وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة لأنها تسهم فى توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.

وأكد «راشد» سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كل الجهات، لافتاً إلى التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة: نتوسع في المعارض لتغطية القرى.. وتقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة 30%

ونوه «راشد» بإطلاق محافظة الجيزة منافذ متنقلة تحت إشراف وزارة التموين فى المراكز والأحياء والقرى لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30% إضافة إلى افتتاح المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالجيزة عدة معارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار، مؤكداً أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون بين كافة الجهات لإقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن المنافذ التى أقامتها المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين عليها، كما أكد الاستمرار فى التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية كافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين بتوفير السلع الغذائية مع مراقبة الأسعار بكافة المعارض المقامة والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة.