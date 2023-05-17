تفاصيل اعترافات عصابة سرقة إطارات السيارات في مدينة نصر: بنبيعم خردة

اتفق 3 أشخاص على تكوين تشكيل عصابي في مدينة نصر، تخصص في سرقة السيارات وبيعها لتجار الخردة، من خلال استخدام أسلوب الفك.

اعتراف المتهمين

وحسب اعتراف المتهمين أمام النيابة في جلسة تحقيق استمرت عدة ساعات، قرر المتهمون تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات من شوارع القاهرة خاصة مدينة نصر، من خلال استخدام أسلوب «الفك» في السرقات، وكان يتسللان في أوقات متأخرة للبحث عن سيارة مناسبة يمكنهم سرقتها والاستيلاء عليها، دون أن يكشفهم.

واقعتين بنفس الأسلوب

وتابع المتهمون، أنّه بعد سرقة إطارات السيارة يهربان بها على الفور خارج المنطقة حتى لا ينكشف أمرهم.

ضبط المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تكوين تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالقاهرة بعد ضبطهم لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لأستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر من أحد الأشخاص يفيد بتضره وسرقة إطارات سيارته الخاصة.

وبإجراء التحريات تم ضبط المتهمين وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 2 كوريك، و4 مفتاح إطارات، وأحجار.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة، وتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للمتهيمن

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، والواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فالعقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.