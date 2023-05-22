وفاة والد الفنان شريف حافظ.. والجنازة في مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان

أعلن الفنان شريف حافظ، منذ قليل، وفاة والده المهندس حافظ صابر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال شريف حافظ عبر صفحته على «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس صابر حافظ صابر».

موعد جنازة والد الفنان شريف حافظ

كما كشف شريف حافظ عن موعد صلاة الجنازة على والده، قائلًا: «صلاة الجنازة بمسجد التوحيد في العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر، أرجو الفاتحة والدعاء».