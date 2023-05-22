خبير تكنولوجيا لـ«إكسترا نيوز»: «ميتا» تطور معالجات للفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة «ميتا»، متطورة جدًا في استخدام نظام الذكاء الاصطناعي، وسوف يعود ذلك علينا كمستخدمين بأشياء جيدة جدًا بسبب كثرة الأعطال التي نعاني منها.

وأضاف طارق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أن الشركة تطور معالجات تعالج الفيديوهات بنظام الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقليل الحرارة الناتجة من الأجهزة، رغم أن هذا الأمر مكلف جدًا للشركة، وسوف يعود على المستخدمين بنتائج أفضل.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أنه حدث، أمس، عطل في تطبيق «إنستجرام»، بسبب تحديثات وإضافات جيدة، ولكن مع التطور الذي تشهده الشركة لن نرى هذه الأعطال بشكل مستمر.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن الذكاء الاصطناعي يتم توظيفه في جميع المجالات داخل شركة «ميتا»، وهذا سوف يعود علينا بنتائج أفضل، منوهًا بأن مارك زوكربيرغ لديه خبرات أكبر في إدارة منصات التواصل الاجتماعي من إيلون ماسك.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي هو أساس المستقبل، مناشدًا أصحاب الشركات بتوظيفه في شركاتهم من أجل مواكبة العصر.