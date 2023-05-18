«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «عمال المحلة يغزلون بخيوط من نور»

استعرض برنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «عمال المحلة يغزلون بخيوط من نور».

مرحلة استعداد لموسم الحج

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، خلال استضافتها بالبرنامج، إن الفترة المقبلة هي مرحلة استعداد لموسم الحج، وجميع العاملين في تجهيز أزياء ومستلزمات موسم الحج لديهم سعادة خاصة بقدوم هذه الأيام، وتبين ذلك من خلال تحقيق الزميلة جهاد مرسي حول استعدادات العاملين بهذه الصناعة.

الصناعة المصرية مميزة

وأوضحت «البرديني» أن الصناعة المصرية مميزة وخاصة في مجال المنسوجات على مستوى المحافظات، وتنتج المصانع المصرية المستلزمات المطلوبة لموسم الحج بمختلف أنواعها: «صناعة قريبة للقلب يشعر خلالها العاملون بأنهم سيسافرون للحج، زي اللى بيشتغلوا في رمضان في مجال إطعام الصائمين، عمل كله بهجة وسرور».

الحوار الوطني

كما استعرض البرنامج ملفات جريدة الوطن، عن الحوار الوطني بعنوان: «الحوار الوطني.. روشتة شاملة لإصلاح المجتمع»، «إنتاج إعلامي متنوع للترويج لمصر عربيا وعالميا».