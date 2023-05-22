مصرع عامل خردة صدمته سيارة أثناء قيادة تروسيكل في القاهرة الجديدة

لقي عامل خردة مصرعه صدمته سيارة أثناء قيادته تروسيكل في التجمع الأول، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى البنك الأهلي، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل خردة يدعى «علاء محمود» في العقد الثالث من العمر

التحريات

وكشفت التحريات، أن المتوفى أثناء قيادته تروسيكل خاص به لمباشرة عمله في جمع الخردة صدمته سيارة، وأسفرت عن وفاته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.