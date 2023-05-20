إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بنطاق مركز طنطا، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

حادث سير بمركز طنطا

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، إخطارا يفيد وقوع حادث سير على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي» بنطاق مركز طنطا، ووجود مصابين وحالتهم خطيرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين بينهم 2 حالتهما خطيرة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من المعاينة أن المصابين هم أحمد محمد منير أبوالروس 37 عاما، مصاب بكسور بالقدمين وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد محمد عبدالرحيم أبوالروس 31 عاما، كسر بالقدم اليسرى واشتباه ارتجاج بالمخ، ورضا عبدالرحيم أبوالروس 54 عاما، اشتباه ارتجاج بالمخ وكسر بالترقوة.

وكشفت التحريات أن أسباب الحادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مدينة طنطا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.