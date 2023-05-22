إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالمنوفية 

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي، انقلاب سيارة ملاكي في نطاق دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة في المنوفية

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق دائرة المركز، إذ أصيب في الحادث 3 أشخاص، وجرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 13722 جنح قويسنا لسنة 2023، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أنّ السبب وراء الحادث، هو انفجار أحد الإطارات في السيارة في أثناء سيرها أمام قرية مصطاي علي طريق مصر إسكندرية الزراعي، قيادة «م.ع» ويبلغ من العمر 35 عامًا، كما أصيب في الحادث كلا من «ش.م» موظف بالمعاش، وابنه «م.ش» ويبلغ من العمر 35 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قويسنا لتلقي العلاج اللازم.