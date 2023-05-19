إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 12 شخصا جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط ومعظمهم طلاب مدارس، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5916 ي س ر، تمناية، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع السكر بقرية تونا الجبل في مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 12 شخص معظمهم طلاب.

نقل 12 مصاب إلى مستشفى ملوي

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من حسين أحمد عبد الحليم 37 عاما، موظف بمستشفي أسيوط الجامعي، وخميس مصطفي حسين 70 عاما، فلاح، سعودي نادي زكي 75 عاما، بالمعاش، وأشرف سعودي نادي 50 عاما، موظف بشركة بترول، وأبنائه، مصطفي 10 سنوات، ورائيل 7 سنوات، محمد 16 عاما، وسما 13 عاما، وفايز عزت خميس 8 سنوات، وأحمد عزت أحمد 9 سنوات، ورهف عزت خميس 12 عاما، وشقيقها معاذ 14 عاما، وجميعهم طلاب، يقيمون في محافظة أسيوط، إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، ونزيف وجروح.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.