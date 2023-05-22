«القاهرة الإخبارية»: سنان أوغان يعلن موقفه من مرشحي الرئاسة التركية اليوم

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في تركيا، بأن سنان أوغان، مرشح تحالف الأجداد، سيعلن اليوم موقفه من تأييد أحد مرشحي الرئاسة في انتخابات جولة الإعادة بتركيا، بعد خسارته الجولة الأولى.

وحصل «أوغان»، على نسبة 5.17% من أصوات الناخبين، خلال الجولة الأولى، لكن فشل كلا المرشحين الآخرين في تجاوز نسبة الـ50% +1، إذ حصل مرشح حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5% من الأصوات، مقابل 44.88% لمنافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وانطلقت، أمس الأول، عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بالخارج، التي جرى إجرائها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأبرز، مرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، كما تستعد تركيا لإجراء جولة إعادة في الداخل 28 مايو الجاري 2023، ولم ينجح أيٍ من المرشحين للرئاسة في تجاوز نسبة 50% المطلوبة للفوز بالسباق خلال الجولة الأولى.