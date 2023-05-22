الملحق التجاري الإسباني: السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وتتميز بالقوة الشرائية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، الملحق التجاري لدولة إسبانيا إدوارد سوريانو، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، في القصاع الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

الملحق التجاري الإسباني: السوق المصرية تتميز بالقوة الشرائية

وقال الملحق التجاري لدولة إسبانيا إن السوق المصرية تعد فرصة متميزة للاستثمارات، إذ إنها يتميز بالقوة الشرائية، ما يسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية الناجحة.

خلق فرص التعاون بين الجانبين

وأضاف أنه من الضروري التعاون لخلق مزيد من فرص التعاون بين الجانبين المصري والإسباني، من خلا عقد لقاءات مشتركة مع القطاعات المختلفة خاصة في الإسكندرية، للترويج للاستثمارات الإسبانية المتاحة، والتعرف على أهم المجالات والقطاعات المصرية، وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين.

تعاون مصري إسباني في مجالات الطاقة المتجددة

وأوضح أهمية التعاون المصري الإسباني في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، لمواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأكمله.

جاء ذلك بحضور عضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية هشام حلمي و أشرف أبو إسماعيل، و بسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.