توريد 470 ألف طن قمح لصوامع التخزين في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية، باعتباره مادة أولية، كما أنه يعد سلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع.

إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع

في السياق، قالت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من القمح المحلي بلغ 5178 طنا و880 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 469822 طنا و 749 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا، في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.