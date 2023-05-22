المنيا تواجه تهريب القمح ومخالفات المخابز البلدية والوقود المدعم بحملات رقابية

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، جهودها لتنظيم حملات تفتيشية ورقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال تفقد المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من جودة المنتجات التي يتم عرضها على المواطنين.

وأوضح تاج جلال، رئيس مركز أبو قرقاص، أن إدارة التموين بالمركز نفذت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحلات الجزارة ومحطات المواد البترولية، لضبط الأسعار والتأكد من توفير المواد الغذائية للمواطنين.

متابعة ومراقبة المخابز البلدية

وأسفرت الحملات عن تحرير 22 مخالفة، منها 20 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم الإعلان عن المواعيد، وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود سجل.

كما تم مصادرة سلع بدون فواتير، والتحفظ على 12 شيكارة دقيق في مجال متابعة الأسواق، بالإضافة إلى تجميع سلع تموينية، والتحفظ على 120 لترًا من السولار، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبط ثلاث سيارات محملة بالقمح

وأعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عن ضبط ثلاث سيارات محملة بمحصول القمح وزنها 74 طن و455 كيلو، بتهمة الاحتكار، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التموين رقم 67 لعام 2023، وذلك في إطار متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضبط مخالفات توريد محصول القمح.

وأوضح نائب محافظ المنيا، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة ونقلها إلى الشون والصوامع الحكومية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، في سبيل تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين.

وقد تم ضبط السيارات في نطاق مركزي العدوة والمنيا، حيث تم إيقافها والتحقق من حمولتها وخط سيرها، وتبين أنها محملة بمحصول القمح بغرض الاحتكار، ولم يتم تسليم المحصول إلى الشون والصوامع الحكومية.

وتواصل مراكز المحافظة جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح وتخزينها في الصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وذلك لضمان توريد المحصول لتحقيق الصالح العام للمواطنين.