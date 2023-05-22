طالب مصري يحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الإفريقي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصول الطالب حسام عبد الهادي زيد بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، وأحد طلاب برنامج «جامعة الطفل»، على الميدالية الذهبية وإحراز ثاني أعلى مجموع درجات من بين 180 من ألمع طلاب القارة الأفريقية، وذلك في الدورة الـ30 من أولمبياد الرياضيات الأفريقي ممثلاً لمصر والذي جرت فعالياته في العاصمة الرواندية كيجالى في الفترة من 13 مايو حتى 21 مايو 2023 بمشاركة 31 دولة أفريقية.

وسبق أيضاً للطالب حسام عبد الهادي المشاركة في أولمبياد الرياضيات العربي وحصل على الميدالية الفضية، في شهر ديسمبر 2022.

نتائج مشرفة

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، أن هذه النتائج المشرفة تعد نتاجا للتعاون الإيجابي بين الأكاديمية ممثلة في برنامج جامعة الطفل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين علمياً في مختلف المجالات، والعمل على تنمية قدراتهم وتشجيعهم على تمثيل مصر في المحافل الدولية والإقليمية.

واضاف البيان أن الإعداد لمشاركة مصر في مثل هذه المسابقات بدأ منذ شهر أغسطس 2022 عبر التدريب عن طريق شبكة الإنترنت بشكل شبه يومي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، جرى خلالها تدريب أكثر من 150 طالبا وتصفيتهم على مراحل مختلفة لتحديد أنسب الطلاب لتمثيل مصر في أولمبياد الرياضيات المختلفة لهذا العام.

تدريب الطلاب المتفوقين

وخضع الفريق المصري من الطلاب المتفوقين إلى تدريب على أيدي أساتذة متخصصين أمضوا مئات الساعات في إعداد الطلاب، وهم مجدي الصفتي، معلم خبير بالتربية والتعليم، الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة، وشحات جامع، معلم الرياضيات بمدارس المتفوقين، وشريف حامد، معلم الرياضيات بمدارس المتفوقين.

الجدير بالذكر أن أولمبياد الرياضيات الإفريقي من أهم وأعرق المسابقات الدولية في الرياضيات الموجهة لطلاب المدارس الثانوية بالقارة الأفريقية لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين في الرياضيات، وتتكون المسابقة من 6 أسئلة عالية المستوى يتم اختبار الطلاب فيها على مدار 9 ساعات مقسمة على يومين.

وكانت مشاركة مصر هذا العام عن طريق شبكة الإنترنت حيث أجرى الاختبار في مبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يومي 17 و18 مايو 2023.