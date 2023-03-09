أكاديمية البحث العلمي تدعم 952 مشروع تخرج بـ33 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج «مشروعي بدايتي» للعام الدراسي 2023/2022، موضحا أن اللجان الفنية بالأكاديمية وافقت على دعم 472 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردي لهذا العام من إجمالي عدد 1615 مشروع مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات الفردية المقبولة نحو 24 مليونا، و415 ألفا، و630 جنيها.

48 جامعة حكومية وخاصة

وإشار إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 48 جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 17 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة و10 معاهد عليا وعدد 2 جامعة تكنولوجية، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 4500 طالب.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر احتلت المرتبة الأولى في الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم من حيث عدد المشروعات الفائزة، وعددها 37 مشروع بإجمالى تمويل 2350000 مليون جنيه، يليها جامعة القاهرة بإجمالي عدد مشروعات 29 مشروع بتمويل يصل إلى 1511000 مليون جنيه، وجامعة حلوان بلغ عدد المشروعات الفائزة 29 مشروع بتمويل قدره 1100000 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مدينة زويل جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للجامعات الأهلية والخاصة بعدد 9 مشروعات بدعم يبلغ 345000 وجاءت جامعة بدر ثانيا بـ8 مشروعات بتمويل 256000.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية منذ أعوام قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة في التكنولوجيات الجديدة و البازغة مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمعية اتصال والكلية الفنية العسكرية، حيث تقوم كل جهة متخصصة في مجال مهم وملح ضمن خطة الدولة 2030 بتولي تقديم الدعم الفني والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات في مجال مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة،

كما يبلغ إجمالى تمويل المشروعات المجمعة في هذه المجالات 9 مليون جنيه لعدد 480 مشروع، ويستفيد من هذا الدعم 5000 طالب وطالبة، موضحا أن الأكاديمية ستوسع نطاق دعم المشروعات المجمعة ليشمل عدد كبير من المجالات.

وفي سياق متصل أشار الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن برنامج مشروعي بدايتي وعلى مدار عشرة أعوام من النجاحات وكونه رافد ومكون أساسي لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة قد دعم 3500 مشروع تخرج واستفاد أكثر من 50الف طالب وطالبة بمبلغ مائة وعشرون مليون جنيه وتخرج من خلاله أكثر من 200 شركة ناشئة في مجالات مختلفة.

وأضاف المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذى لبرنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر والوطن العربي من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنياً وفي كل التخصصات.

وتنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب.