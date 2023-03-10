جامعة سوهاج تفوز بتمويل 7 مشروعات طلابية من أكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز الجامعة بتمويل 7 مشروعات تخرج من خلال برنامج «مشروعي بدايتي» من أكاديمية البحث العلمي، والذي يهدف لتمويل مشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية في الجامعات المصرية، لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة في عدد من المجالات المختلفة وهي العلوم الهندسية، علوم الحاسب، العلوم الأساسية، الدراسات المستقبلية، العلوم البينية والمتلاقية، العلوم التطبيقية، الأجهزة الطبية التعويضية، الصناعات النسجية، الروبوتات، علوم الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية.

دعم المشروعات الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أفكار الطلاب الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات عملاقة، لإيمانه بقدرات الشباب، خاصة وأن معظم الأفكار التي أحدثت تحولا في العالم كانت من صنعهم، فهم من سيحملون راية التنمية والتقدم بالمستقبل.

استراتيجية البحث العلمي

وقدم رئيس جامعة سوهاج، الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه الدائم والمستمر للطلاب المبتكرين والعمل على صقل مواهبهم ورعايتهم وتطوير أفكارهم، لافتاً إلى أن جميع المشروعات الفائزة بالتمويل جاءت كترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أعلنتها الوزارة في السابع من مارس الجاري.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر أيضا للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، نظراً للدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية والتي تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، إلى جانب دورها في توظيف المشروعات الطلابية وتقديمها لسوق العمل، والذي يعد استثمارًا للتخصصات النوعية التي تدخل في عمق عدد كبير من الصناعات لإحداث التنمية، مضيفاً أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام بلغ 4500 طالب وطالبة، بواقع 952 مشروع تخرج.

المشاريع الفائزة بأكاديمية البحث العلمي

وأوضح عبد الخالق أن المشاريع السبعة الفائزة شارك بها 55 طالبا وطالبة، وجاءت كلها متسقة تماماً مع أنشطة استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، والتي تم إعلانها في أغسطس 2022 اتساقاً وارتكازا مع الاستراجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وقال إن المشاريع الفائزة هي مشروع الإنتاج الحيوي لفطر المشروم المحاري من مخلفات قش الأرز كبديل للبروتين الحيواني وحماية البيئة وحفاظاً على المناخ، وإنتاج أسمدة زراعية باستخدام تقنية النانو تكنولوجي بدلاً من استخدام الأسمدة الزراعية الكيماوية التقلدية، والتقييم الجينومي للأغنام السوهاجي المصرية بغرض تحسين الأداء التناسلي، بالإضافة إلى مشروع تصنيع ركبة صناعية مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد نانونية متراكبة تتصف بخاصية التزييت الذاتي وذات وزن أخف، وترشيد استهلاك الطاقة لثلاجة بتطبيق التبريد المائي لناحية الضغط العالي، ونظام تحويل الطاقة الكهربائية لتوربينات الرياح ذات المحور الرأسي، ومشروع استخدام النفاث Ejector لتحسين نظام تحلية وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المركزة.