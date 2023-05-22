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غياب 800 طالب في امتحانات الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية 

كتب:

إبراهيم الديهي
01:58 م | الإثنين 22 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

تقرير غرفة العمليات حول الامتحانات

وتلقى المحافظ تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن قيام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، بأداء امتحان مادة الجبر بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 399 لجنة، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و881 طالب وغياب 807 طالب بنسبة حضور 99,02% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

توجيه كل الدعم لامتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية 

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظاً على مستقبل الطلاب.

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