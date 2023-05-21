ضبط وإعدام 176 عبوة مبيدات محظور تداولها ومجهولة المصدر في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 13 حتى 20 مايو الجاري، حيث شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية حملة تفتيش مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات علي المخصبات الزراعية في المنوفية

وأسفرت الحملات عن ضبط 103 عبوات مبيدات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، وتحرير 3 محاضر بمركز قويسنا، فضلا عن إعدام 73 عبوة مبيدات غير مسجلة والتحفظ على شحنات 15 ألف طن أسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.

توزيع الأسمدة على المرزاعين في المنوفية

على صعيد آخر، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الصيفي، تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 5 آلاف و265 طن نترات ويوريا، مع توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 35 ألف 400 طن يوريا ونترات، وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

كما تم تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة بأطوال 7 كم و250 مترا بنواحي أجهور الرمل بمركز قويسنا، وكفر شبرا زنجي بالباجور، ومنية طوخ وبمم بمركز تلا، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 580 فدان زراعي.