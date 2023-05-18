مستوطنون يتعدون بالضرب على فلسطينيين تحت حماية جنود الاحتلال بالقدس

تعرض عدد من الفلسطينيين لاعتداءات بالضرب والتنكيل، من جانب مجموعات من المستوطنين المتطرفين، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم الخميس، تحت حماية جنود جيش الاحتلال، الذين عملوا على توفير الحماية للمستوطنين، الذين اقتحموا عدة مناطق بالمدينة القديمة.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين تعدوا بالضرب المبرح على المواطنين الفلسطينيين في طريق «الواد» بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة

وشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، بذريعة تأمين «مسيرة الأعلام» الاستيطانية.

ودفعت سلطات الاحتلال بالمئات من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسة.

مسيرة استفزازية بمشاركة وزراء متطرفين

وأشارت مصادر فلسطينية إلى المسيرة الاستيطانية الاستفزازية شهدت مشاركة عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير.