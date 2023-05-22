5 معلومات عن الصاروخ الفضائي الكوري المقرر إطلاقه في غضون 48 ساعة

تستعد كوريا الجنوبية لإطلاق قمر صناعي تجاري على متن صاروخ محلي الصنع خلال 48 ساعة، كجزء من برنامجها لتطوير الفضاء.

وأطلقت كوريا الجنوبية في يونيو 2022، أول قمر صناعي باستخدام صاروخ نوري، وتضمن هذا الإطلاق ما وصفه المسؤولون الكوريون الجنوبيون بقمر صناعي مصمم بشكل أساسي لفحص قدرة الصاروخ، بينما تستهدف عملية الإطلاق المقرر خلال يومين، وضع قمر صناعي تجاري في المدار لأول مرة، وفيما يلي معلومات عن الصاروخ الكوري الذي سينطلق بعد يومين وفقا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

معلومات عن الصاروخ الكوري «نوري»

- صاروخ نوري ليس له أغراض عسكرية.

- الصاروخ سينطلق من مركز الإطلاق الفضائي في البلاد على جزيرة جنوبية في 24 مايو.

- تحديد موعد إطلاق احتياطي من 25 إلى 31 مايو في حالة حدوث تغييرات محتملة في الجدول الزمني بسبب الطقس.

-سيحمل الصاروخ قمرًا صناعيًا رئيسيًا واحدًا يسمى «لجيل التالي من الأقمار الصناعية الصغيرة 2»، وسبعة أقمار صناعية أخرى أصغر حجمًا على شكل مكعب.

- القمر الصناعي الرئيسي مكلف بالتحقق من تكنولوجيا التصوير بالرادار ومراقبة الإشعاع الكوني في مدار قريب من الأرض.

خطط لإطلاق الصاروخ نوري 3 مرات أخرى بعد مايو الجاري

وكانت أول عملية إطلاق لصاروخ نوري في عام 2021، فيما كانت ثاني عملية إطلاق لصاروخ نوري خلال العام الماضي، أما الإطلاق الثالث لنوري فله أهمية كبيرة لأنه المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من الدرجة التجارية ولأول مرة تقوم شركة خاصة بشكل مشترك بتصنيع صاروخ نوري محلي الصنع.

وقال مسؤولون إن كوريا الجنوبية تخطط بعد إطلاقها الصاروخ خلال مايو الجاري إلى إطلاقها ثلاث مرات أخرى.