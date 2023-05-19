«بيونج يانج»: المناورات الأمريكية مع كوريا الجنوبية تهديد للسلام والأمن

قالت كوريا الشمالية، إنّ المناورات المشتركة «الأمريكية الكورية الجنوبية»، المقررة الأسبوع الجاري، تمثل خطرا جديا على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

ومن المقرر إجراء المناورات خلال الفترة بين 25 مايو و15 يونيو المقبل، فيما من المتوقع مشاركة مقاتلات «إف 35».

وأدانت السلطات في «بيونج يانج»، خطط «واشنطن»، و«سول»، لإجراء المناورات العسكرية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية «كيه سي إن أيه»، في بيان، إن بلادها تتابع كل الأعمال العسكرية للقوى المعادية، التي تضر بأمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة أو تهدده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بيونج يانج: امتلاك وسائل قوية للدفاع عن النفس حقا مشروعا

وحذرت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة والجارة الجنوبية، من أنها ستتخذ إجراءات ردا على المناورات بالقرب من حدودها، معتبرة أن امتلاك وسائل قوية للدفاع عن النفس حقا مشروعا لدولة ذات سيادة.

كوريا الشمالية: هذه المناورات مجرد هراء

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية، امتداد للتدريبات الحربية ضد «بيونج يانج»، موضحة أن مثل هذه المناورات ضد القوى النووية مجرد هراء، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، شدد قائد القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، الجنرال بول لاكاميرا، على دور القيادة برئاسة «واشنطن»، في إدارة الأزمات بشبه الجزيرة الكورية وحفظ السلام في شمال شرق آسيا.