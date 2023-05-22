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عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتصنيع الخلايا الضوئية

كتب:

ولاء نعمه الله
02:02 م | الإثنين 22 مايو 2023
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنّ المستقبل سيكون للطاقة المتجددة في مصر، خاصة أنّها أكبر مكان في العالم يتمتع بالشمس، حسب تأكيد الدكتور فاروق الباز له شخصيا.

تصنيع الخلايا الضوئية

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «نواجه مشكلة حقيقية في تحويل الطاقة المتجددة باعتبارها أمر تحويلها إلى طاقة مكلف، والكمية التي نحصلها منها تكلفنا ضعف وسائل توليد الطاقة التقليدية»، لافتا إلى أنّنا بحاجة إلى تصنيع الخلايا الضوئية، خاصة أنّ التقدم فيها سريع للغاية، وأصبح من الممكن نضعها على سيارات.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.