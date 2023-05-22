مجلس الشيوخ يناقش ملف تصدير الفائض من الكهرباء لدول أوروبا

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، بعد قليل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية «اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى».

طلب المناقشة العامة

يشتمل طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا، وعلى الأخص وزارة الكهرباء والطاقة.

تفاصيل العجز الكهربائي في مصر

أكّد النائب مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ في المذكرة الشارحة للطلب أن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يشير إلى أنَّ العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يصل لنحو ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار النائب مجد الدين بركات إلى أنَّ الفائض من الطاقة الكهربائية يقدر بـ13 ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز.

وأضاف أنَّه لما كان ما تقدم، وكان العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة.