بدء توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع استقبال 101 مدرسة تابعة لـ13 إدارة تعليمية، لتوزيع أرقام جلوس 25 ألفا و202 طالب وطالبة، موجهاً بتسهيل كل إجراءات تسليم الطلاب أرقام الجلوس للطلاب، إضافة لتجهيز 76 لجنة ثانوية عامة.

امتحانات الثانوية العامة بـ101 مدرسة

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 101 مدرسة ثانوية عامة تابعة لـ13 إدارة تعليمية، شهدت توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة، التي تسلمتها المدارس، مشيراً إلى أنه تشكيل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويسر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف «عبدالله»، أن عدد طلاب طلاب الثانوية العام 25 ألفا و202 طالب وطالبة، وعدد طلاب القسم الأدبي 6 آلاف و462 طالب وطالبة، وعلمي علوم 16 ألفا و920 طالبا وطالبة، وعلمي رياضة 1920 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة والاستراحات 26 استراحة منهم 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

تجهيز لجان الثانوية العامة في كفر الشيخ

وأكد «عبدالله»، أنه وجه بتجهيز لجان الثانوية العامة في كفر الشيخ، وذلك داخل 76 لجنة بـ13 إدارة تعليمية وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه.