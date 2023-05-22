سعر كيلو السكر في التموين 2023.. أقل من الحر بـ8 جنيهات

سعر كيلو السكر في التموين 2023، حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة السلع التموينية التي بدأ صرفها لحاملي البطاقات بداية شهر مايو، معلنة أنه يقل عن سعر السكر الحر في الأسواق بأكثر من 8 جنيهات، وعن السكر الذي تضخه وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين gبطاقة التموين.

سعر كيلو السكر في التموين 2023

وجاء سعر كيلو السكر في التموين 2023 لحاملي البطاقات عند 12.60 جنيه، بداية من شهر مايو الجاري، منخفضا عن سعر السكر الحر في الأسواق والسلاسل التجارية الذي يبدأ سعره من 20 جنيها، فضلا عن سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية والذي يبدأ من 18 جنيها.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر مايو 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.