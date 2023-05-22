«التموين»: استمرار تحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية لرغيف العيش

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ جميع أنواع أرغفة العيش تصرف للمواطن على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش، مع تحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية لإنتاجه، حيث تستمر الحكومة لدعم رغيف العيش البلدي الذي يصرف لحاملي البطاقات التموينية، بواقع 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، رغم زيادة تكلفة إنتاج الرغيف الناتجة عن زيادة أسعار القمح العالمية، خاصة وأنّ مصر تستهلك نحو 11 ألف طن قمح سنويا، ويقدّر معدل الاستهلاك السنوي من القمح في مصر بنحو 20 مليون طن، بينها 9 ملايين طن قمح لمنظومة رغيف العيش البلدي.

تكلفة إنتاج رغيف العيش البلدي وسعره المدعم

ووفقا لتكلفة إنتاج رغيف العيش البلدي، فإنّ الدولة تتحمل في تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، نحو جنيه و3 قروش مقابل بيعه للمواطن بسعر 5 قروش، إذ تأتي التكلفة الإنتاجة وفقا لما أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كالتالي:

- رغيف العيش الماو الطري المنتج بالسولار 101 قرش.

- رغيف العيش الماو الملدن المنتج بالسولار 102 قرش.

- رغيف العيش الماو الطري المنتج بالغاز 94 قرشا.

- رغيف العيش الماو الملدون المنتج بالغاز 95 قرشا.

- رغيف العيش المجر المنتج بالسولار 108 قروش.

- رغيف العيش المجر المنتج بالغاز 102 قرش.