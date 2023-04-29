وزير التموين: لا زيادة في قيمة الدعم على بطاقة التموين.. 50 جنيها للفرد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود زيادة في قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين، موضحا أن حصة الفرد ثابتة عند 50 جنيها على البطاقة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، إلى أن زيادة موازنة الدعم التي أقرتها الحكومة تختص بمنظومة الخبز من أجل زيادة سعر إردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه، تشجيعا للمزارعين على توريد القمح لهيئة السلع التموينية من أجل تأمين مخزون القمح المستخدم في إنتاج رغيف العيش المدعم.