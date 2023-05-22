آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023.. ضوابط صرف السلع وسن إضافة المواليد

شملت آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023 ما أقره بشأن ضوابط صرف السلع التموينية والتي تم البدء في تنفيذها مع صرف سلع شهر مايو الجاري، ويستمر تنفيذها مع صرف السلع التموينية الفترة المقبلة، كما شملت القرارات أيضا توجيهات الوزير لمكاتب التموين والمديريات بشأن تحديد سن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، فضلا عن تحديد سعر بيع طن القمح وطن الدقيق للمخابز.

آخر قرارات وزير التموين بشأن ضوابط صرف السلع التموينية

ونصّت آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023، حول ضوابط صرف السلع التموينية، على حصة بطاقة التموين من سلع الزيت والأرز والسكر للبطاقة التموينية وفقا لعدد الأفراد، كالتالي:

** صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

** صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

** صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

** أو يتم بديلا عن صرف الأرز صرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

سن إضافة المواليد

وبالرغم من فتح إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب معاش تكافل وكرامة، فإن قرارات وزير التموين تضمنت سن إضافة المواليد، والذي نص على ألا يقل عمر الابن المراد إضافته على البطاقة التموين عن 4 أفراد.

سعر طن القمح والدقيق

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا في 20 مايو 2023، نص على سعر بيع طن القمح من الصوامع للمطاحن وسعر طن الدقيق من المطاحن للمخابز، مع التأكيد على ثبات سعر رغيف العيش البلدي بـ5 قروش، وجاءت الأسعار كالتالي:

** سعر طن القمح التمويني المُسلم للمطاحن من الصوامع بمبلغ 10 آلاف و60 جنيهًا.

** سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيها، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

** سعر طن الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا، بواقع 118.35 جنيه للشيكارة وزن 10 كيلوجرامات.